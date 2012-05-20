Янукович отбыл в США

По приглашению Генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена Президент примет участие в заседании Североатлантического совета НАТО в формате стран - контрибуторов Международных сил содействия безопасности в Афганистане на уровне глав государств и правительств.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

По словам главы Администрации Президента Украины Сергея Лёвочкина, заседание состоится 21 мая 2012 года в рамках Чикагского саммита Североатлантического альянса. Планируется, что в Чикагском саммите примут участие делегации более 50 стран мира и таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ, ЕС, СЕ и др.

В ходе заседания планируется обсудить модальности партнерства НАТО с Афганистаном в контексте завершения в 2014 году процесса передачи афганскому правительству ответственности за безопасность в стране.

Как отметил С.Лёвочкин, участие в заседании позволит изложить позицию Украины относительно подготовленного Брюсселем Стратегического плана НАТО для Афганистана, которым определяются отношения с Афганистаном в переходный период до 2014 года и после его завершения, очертить планы дальнейшего участия украинской стороны в Международных силах содействия безопасности.

В рамках Чикагского саммита планируется проведение отдельных двусторонних мероприятий с главами государств и правительств стран-участниц.