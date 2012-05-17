Содокладчики ПАСЕ увидели, что Тимошенко настроена очень решительно

Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мариетта де Пурбе-Лундин и Майлис Репс отмечают вмешательства в частную жизнь экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая проходит курс лечения в харьковский больнице «Укрзалізниці.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Произошло вмешательство в ее частную жизнь, и она выразила четкую обеспокоенность, что детали состояния ее здоровья обсуждаются публично», - сказала М.Репс.

Она отказалась комментировать ситуацию о состоянии здоровья Ю.Тимошенко.

«Единственное, что я могу сказать о состоянии ее здоровье, что она нуждается в лечении», - М.Репс.

Она сказала, что считает Ю.Тимошенко сильной женщиной, которая имеет четкое осознание того, что происходит в Украине.

«Она очень решительно настроена», - добавила М.Репс.

По ее словам, содокладчики ПАСЕ во время встречи с Ю.Тимошенко обсуждали вопросы будущих парламентских выборов в Украине, ситуацию с правами оппозиции. М.Репс отметила, что Ю.Тимошенко в курсе всего, что происходит в Украине и за ее пределами.

В свою очередь, содокладчик ПАСЕ М. де Пурбе-Лундин отметила, что в больничной палате Ю.Тимошенко установлены три камеры наблюдения.

«Нам сказали, что когда она переодевается, в палате находятся женщины, хотя мы не имели возможности это проверить. Госпожа Тимошенко испытывает большой дискомфорт по этому поводу», - сказала она.

По словам М. де Пурбе-Лундин, одна из рекомендаций, которую содокладчики будут предоставлять Комитету ПАСЕ по вопросам мониторинга, будет заключаться в том, чтобы власти Украины с уважением относилась к частной жизни Ю.Тимошенко.

Она также сообщила, что в палате экс-премьер-министра среди охранников были и мужчины, и женщины. Кроме того, были какие-то люди в коридоре и за пределами отделения.

«Некоторые лечебные процедуры проводятся при выключенном свете, поскольку Ю.Тимошенко не хочет включать свет, чтобы все это было видно на камеры, и врачам приходится работать в таких условиях», - сказала М. де Пурбе-Лундин.

Как сообщал УНИАН, сегодня содокладчики ПАСЕ М. де Пурбе-Лундин и М.Репс посетили экс-премьер-министра Ю.Тимошенко в харьковский больнице «Укрзалізниці», где она проходит курс лечения.