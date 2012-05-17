Ефремов говорит, что в «Шарите» хотели бы лечиться 300 тысяч арестованных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил сегодня на брифинге в парламенте.

По словам А.Ефремова, в одном из украинских городов лица, содержащиеся в СИЗО, написали заявления, что также хотят лечиться в немецкой клинике «Шарите».

«Поэтому если какая-то страна предоставит возможность, чтобы 300 тысяч арестованных были пролечены, то мы будем готовы рассмотреть настоящий документ», - сказал А.Ефремов.

При этом он добавил, что рассмотрение этого документа под конкретное лицо возможно, если действительно возникнет такая необходимость.

«Но на сегодняшний день проблем с этим нет», - сказал А.Ефремов.

Как сообщал УНИАН, 11 мая народный депутат Украины Тарас Черновил зарегистрировал в Верховной Раде законопроект “О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины” (об освобождении от наказания по болезни).

Документом предлагается внести изменения в УКУ о возможности лица, отбывающего наказание и заболевшего тяжелой болезнью, реализовать свое неотъемлемое право на сохранение жизни и получения квалифицированной медицинской помощи в медицинских учреждениях на территории Украины, а в случае необходимости, и за ее пределами.

Справка УНИАН. Врачи берлинской клиники «Шарите», которые обследовали бывшего премьер-министра Украины Ю.Тимошенко в Качановской колонии, подтвердили, что у экс-премьера хроническая грыжа межпозвоночного диска.

Председатель правления клиники Карл Макс Айнгойпль призвал Президента Украины Виктора Януковича предоставить Ю.Тимошенко возможность лечиться за рубежом.

28 апреля Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Министерство иностранных дел Германии ведет переговоры с властью Украины относительно перевозки Ю.Тимошенко на лечение в берлинскую клинику «Шарите».

Кроме того, Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы принять на лечение Ю.Тимошенко, если бы на это дала разрешение украинская власть.

Глава Федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер также заявил, что Швейцария готова принять для лечения Ю.Тимошенко.

В то же время в Генеральной прокуратуре Украины отметили, что лечение осужденных, в том числе экс-премьера Ю.Тимошенко, за рубежом не предусмотрено украинским законодательством.