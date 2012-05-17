Шкиль объяснил, почему оппозиция блокирует работу ВР

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил заместитель лидера фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Шкиль.

«Ни одно из требований относительно Тимошенко не было выполнено», - сказал он.

В частности, по словам А.Шкиля, было отказано в возбуждении уголовного дела по факту избиения Ю.Тимошенко в Качановской колонии, лечение в больнице «Укрзалізниці» проходит с перебоями, игнорируются все права экс-премьер-министра Украины. Кроме того, подчеркнул он, есть ряд других требований, которые фракция «БЮТ-Батькивщина» объявит в ближайшее время в официальном заявлении.