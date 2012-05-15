Высший спецсуд перенес рассмотрение «газового» дела Тимошенко на 26 июня

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел на 26 июня перенес рассмотрение кассационной жалобы защиты экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на приговор Печерского районного суда Киева и решение Апелляционного суда Киева по «газовому» делу.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял председательствующий на заседании судья Александр Елфимов.

«Ходатайство представителей прокуратуры подлежит удовлетворению», - сказал он.

Суд аргументировал свое решение постановлением Конституционного Суда, которое дает право подсудимому присутствовать на заседании суда любой инстанции, а также необходимостью изучить предложенные дополнения к материалам дела.

Услышав это решение, адвокаты Тимошенко начали кричать: «Позор!».

Как сообщал УНИАН, представители обвинения просили суд перенести сегодняшнее заседание в связи с отсутствием Ю.Тимошенко.

Однако защита Ю.Тимошенко выступила против удовлетворения этого ходатайства. По мнению адвокатов, отсутствие экс-премьера не мешает рассмотрению данной кассации.

Справка УНИАН. Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В декабре 2011 года Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.

22 января 2012 года защита Ю.Тимошенко обратилась в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел с кассационной жалобой на решения судов первой и второй инстанции по "газовому" делу.