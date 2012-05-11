Кличко написал, что бойкот Евро-2012 на власти не подействует

Политический бойкот Украины во время Евро-2012 не будет иметь желаемого влияния на украинскую власть.

Об этом лидер партии «УДАР» Виталий Кличко написал в колонке под названием «Бойкотируйте деспотов и присоединяйтесь к нам на стадионах» для британской газеты Times, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

По словам В.Кличко, большинство украинцев разделяют разочарование европейских политиков свертыванием демократических свобод в Украине и судебными процессами над бывшими правительственными чиновниками, которые «сидят в тюрьме, потому что они выступают против правящего режима». «Мы все под постоянным давлением и любого оппозиционного политика в Украине может ожидать судьба Тимошенко и Луценко», – отметил В.Кличко.

Но политический бойкот Украины во время Евро-2012 не будет иметь желаемого влияния на украинскую власть, подчеркнул украинский политик и почетный посол чемпионата. В.Кличко напомнил о примерах из прошлого: бойкот западными странами Олимпиады в Москве в 80-ом и бойкот советскими спортсменами Олимпийских Игр в Лос-Анджелесе в 84-ом доказали – смешивание политики и спорта не дает никакого результата в политической плоскости.

В.Кличко призвал европейских высокопоставленных должностных лиц в знак солидарности сесть на трибунах возле рядовых украинцев, болельщиков, которые так гордятся возможностью принять Евро.

«Давайте сядем вместе и насладимся футбольной игрой. И будем наблюдать, как представители официального Киева грустят в одиночестве в своих VIP-ложах и рассуждают над тем, как долго еще будет длиться их авторитарная власть. Стадионы не голосуют, однако голосуют люди», – написал лидер «УДАРа».

В то же время В.Кличко призывает европейских политиков искать другие методы влияния на официальный Киев, не избегая при этом возможностей для общения. «Европейские политики не должны закрывать каналы коммуникации и использовать любую возможность быть услышанными, включая государственные саммиты и другие официальные встречи. Европа может найти лучший путь донесения Киеву своего меседжа недовольства, чем бойкот нации, чьи гордость и честь были инвестированы в право принимать чемпионат», - пишет В.Кличко.