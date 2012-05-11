Выставка-ярмарка «Весна 2012» в «Экспоцентре Украины»

Сегодня не обязательно гоняться за «брендами», чтобы выглядеть «на все 100%». Посетив с 16 по 19 мая выставку-ярмарку «Весна 2012» в павильоне № 3 Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (который киевляне до сих пор часто называют ВДНХ), вы приятно удивитесь, что можно одеться качественно и не очень дорого.

Широкий ассортимент представленных на выставке-ярмарке товаров порадует разнообразием: мужская, женская и детская одежда, сезонная обувь, недорогие женские и мужские классические костюмы от украинских производителей, кожгалантерея (сумки, ремни и т.д.), головные уборы, разнообразный трикотаж - от простых футболок до креативных авторских моделей, постельное и нижнее белье, домашний текстиль, парфюмерия, косметика, бижутерия, зонты, товары для летнего отдыха и многое другое на любой вкус и кошелек.

Особой популярностью у покупателей пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства, а также женская одежка больших размеров из трикотажа от украинских производителей.

На выставке-ярмарке можно подобрать обновку для каждого члена семьи.

Для тех, кто предпочитает делать покупки заранее, представлены изделия из кожи и меха с большими скидками.

Выставка проходит со среды, 16 мая, по субботу, 19 мая, включительно в павильоне №3 Национального комплекса «Експоцентр Украины» (Киев, проспект Академика Глушкова, 1, метро «Выставочный центр»). В этом же павильоне проводится выставка-ярмарка „Рассада”.

Выставки открыты с 11.00 до 19.00.

Вход свободный.

Дополнительная информация по телефону: (044) 233-25-10 и на сайте http://vybir.kiev.ua