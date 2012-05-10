Янукович поговорит с Тимофти «один на один» 15 минут

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича.

Аккредитацию представителей СМИ на мероприятие при участии Президента Украины проводит пресс-служба Президента Украины до 18:00 10 мая по телефону 255-63-18.

11 мая в 12:00 состоится встреча Президента Украины и Президента Республики Молдова «один на один» (ул. Банковая, 11, АПУ).

В 12.15 начнутся украинско-молдавские переговоры в расширенном составе (ул. Банковая, 11, АПУ).