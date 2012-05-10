Политолог: Янукович завел Украину в ситуацию, из которой не выйти без потерь

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции выразил президент Аналитического центра "Открытая политика" Игорь Жданов.

"Если ситуация с Юлией Тимошенко не разрешится, то на Евро не приедут не только политики. В частности, мы будем свидетелями протестов отдельных футбольных сборных, которые будут демонстрировать свое отношение к стране, где есть политические заключенные", - заявил И.Жданов.

По его словам, речь идет не столько о международной политической изоляции Украины, сколько об изоляции самого В.Януковича, которому будет все сложнее устраивать встречи с зарубежными лидерами. “Проблемы есть в отношениях как с Европой, так и со США. Не может Янукович рассчитывать и на поддержку в России", - отметил И.Жданов.

Политолог считает, что в результате действий В.Януковича Украина оказалась в ситуации, из которой невозможно выйти без потерь. "Варианты нужно было искать в сентябре 2011-го и сразу после приговора Юлии Тимошенко. Их была масса - декриминализация, лечение за границей и тому подобное", - сказал он.

И.Жданов также подчеркнул, что международный бойкот и отмена саммита лидеров стран Центральной Европы в Ялте продемонстрировали, что экс-премьер Ю.Тимошенко остается влиятельным политиком даже в заключении.