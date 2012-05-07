Тюремщики похвастались, что избавили Иващенко от отека ног

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, в конце прошлой недели во время осмотра В.Иващенко врачи Киевского СИЗО обнаружили у него отек ног.

«В связи с этим начальником медико-санитарной части учреждения были назначены дополнительные медпрепараты, которые сняли выявленные отеки и улучшили самочувствие заключенного.

По состоянию на сегодня, 7 мая, состояние здоровья В.Иващенко медперсоналом Киевского СИЗО оценивается как удовлетворительное, в стационарном лечении он не нуждается», - сказано в сообщении ГПтС.

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Как сообщал УНИАН, 6 мая адвокат Борис Нечипоренко сообщил, что у В.Иващенко отекают ноги.

"Рекомендации комиссии врачей Минздрава по лечению В.Иващенко персоналом СИЗО якобы выполнены еще 25 апреля, однако состояние его здоровья не улучшилось: боли в спине практически ежедневные (а иногда возникают дважды в день), приглушаются они только обезболивающими препаратами, которые очень вредят внутренним органам, давление постоянно скачет до 170/100. Но хуже всего - от коленей до голеностопных суставов по неизвестным причинам развился отек ног", - сказал Б.Нечипоренко.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны “Феодосийский судомеханический завод".

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. 12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы.