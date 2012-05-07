В центре Москвы задержаны 120 человек, среди них – Немцов
14:00, 07 мая 2012Политика
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В центре Москвы за попытку провести несанкционированную акцию задержаны 120 человек, в частности российский оппозиционер Борис Немцов.
Борис Немцов обращается к единомышленникам. Фото Владимир Астапкович/РІА ”Новости”
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по г. Москве.
«В центре за попытку несанкционированного пикетирования задержано около 120 человек, в том числе Борис Немцов. Все они доставлены в отделения полиции», - говорится в сообщении.
Сообщается, что с задержанными проводятся профилактические беседы о недопустимости нарушения общественного порядка, после чего они будут отпущены.
По данным полиции, сейчас обстановка в городе в целом спокойная.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве состоялась церемония инаугурации Владимира Путина на пост Президента РФ.
Вчера, 6 мая, в Москве оппозиция провела акцию протеста против вступления В.Путина на пост Президента РФ.
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