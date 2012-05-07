В центре Москвы задержаны 120 человек, среди них – Немцов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по г. Москве.

«В центре за попытку несанкционированного пикетирования задержано около 120 человек, в том числе Борис Немцов. Все они доставлены в отделения полиции», - говорится в сообщении.

Сообщается, что с задержанными проводятся профилактические беседы о недопустимости нарушения общественного порядка, после чего они будут отпущены.

По данным полиции, сейчас обстановка в городе в целом спокойная.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве состоялась церемония инаугурации Владимира Путина на пост Президента РФ.

Вчера, 6 мая, в Москве оппозиция провела акцию протеста против вступления В.Путина на пост Президента РФ.