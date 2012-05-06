СБУ и Генпрокуратура открестились от обысков у Карпачевой

В Службе безопасности Украины отрицают факт привлечения своих сотрудников к обыску в офисе экс-омбудсмана Нины Карпачевой.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, «ни один из наших сотрудников не имеет никакого отношения и не был задействован в каких-то мероприятиях, о которых сообщила бывший омбудсмен».

В свою очередь Генпрокуратура тоже заявила, что ее органы не проводили и не проводят обысков в офисе бывшего омбудсмана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, ранее поступило заявление Н.Карпачевой проверить информацию по поводу применения силы к экс-премьер-министру Юлии Тимошенко сотрудниками Качановской исправительной колонии.

«В соответствии с требованиями законодательства органами прокуратуры была начата проверка, которая касается этого заявления Карпачевой, а также опубликованной ею информации в прессе», - отметили в пресс-службе.

В ходе проверки, говорится в сообщении, были получены свидетельства сотрудников секретариата бывшего омбудсмена, в которых они утверждают, что под давлением Н.Карпачевой были вынуждены делать выводы на основе фотографий телесных повреждений Ю.Тимошенко.

«При этом они знали, что это является нарушением норм законов о судебно-медицинской экспертизе, и понимали, что не имеют на это право, так как у них нет статуса судебных медиков», - пояснили в пресс-службе.

«Эта информация сейчас проверяется. Также в рамках проверки осуществляется комплекс других мероприятий для того, чтобы установить объективность изложенных Карпачевой фактов», - подчеркнули в Генпрокуратуре.

«Что касается обысков, то никто из органов прокуратуры их не осуществляет, так как в соответствии с законодательством это возможно только при условии, если возбуждено уголовное дело. В данном случае такого нет, поэтому никаких обысков органами прокуратуры на данный момент не проводится», - заверили в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, бывший омбудсман заявила, что офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека в субботу утром обыскали представители СБУ.

В интервью Радио Свобода она сообщила, что такое разрешение дала непосредственно новоизбранный омбудсман Валерия Лутковская.

Она также заявила, что несколько бывших сотрудников офиса омбудсмана вызвали на допрос в прокуратуру.