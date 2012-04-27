Литвин не даст зарплату депутатам, которые блокируют Раду

Об этом спикер заявил в интервью телеканала «Рада».

По его словам, эти депутаты «не получат заработную плату». «Это все знают, хоть и возмущаются, но других возможностей у меня нет», - добавил В.Литвин.

Говоря о требованиях оппозиционеров, которые блокируют работу ВР, спикер отметил, что Украина является заложником дела экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

«И блокирование проходит потому, что в субботу (28 апреля – УНИАН) должен начаться или продлиться очередной судебный процесс в отношении Юлии Тимошенко, связанный с обвинениями, которые выдвинула Генеральная прокуратура и следствие во время ее работы в ЕЭСУ», - отметил В.Литвин.

Как сообщал УНИАН, фракции «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС с 24 апреля блокируют работу парламента и намерены завтра, 28 апреля, продолжить блокирование.

Сегодня лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин напомнил, что требования оппозиции остаются неизменными: вмешательство Президента Украины Виктора Януковича в ситуацию, сложившуюся с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко. В частности, Генпрокуратура должна возбудить уголовные дела в отношении лиц, причастных к избиению Ю.Тимошенко. Также власть должна обеспечить немедленное лечение экс-премьера и уволить руководство Государственной пенитенциарной службы.