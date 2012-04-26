Депутат ЕП: ради Тимошенко Евросоюз должен усилить давление на Януковича

Это необходимо для прекращения плохого отношения к бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко и другим политическим узниками.

Об этом она заявила собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, комментируя последние сообщения об избиении Ю.Тимошенко в колонии.

“Сообщения о серьезном ухудшении условий содержания Ю.Тимошенко и ее голодовка вызывают обеспокоенность. ЕС должен усилить давление на украинскую власть и Президента Виктора Януковича для прекращения их плохого обращения с Ю.Тимошенко и другими политиками из бывшего правительства”, - сказала депутат.

“Как первый шаг, это должно означать обеспечение того, чтобы Ю.Тимошенко получала надлежащее медицинское лечение от медицинского персонала, которому она доверяет, а также обеспечение того, чтобы условия содержания всех узников отвечали международным стандартам”, - добавила Р.Хамс.

Депутат убеждена, что чемпионат Европы по футболу, который состоится в Польше и Украине, должен быть использован как возможность выразить протест против содержания бывших украинских правительственных чиновников в тюрьмах.

“Будущий чемпионат Европы по футболу в Украине и Польше должен стать символом общей судьбы стран-членов ЕС и их соседей. Для этого европейские политики и национальные футбольные ассоциации должны не закрывать глаза на недемократическое развитие в Украине. Спорт не может забывать о политической ситуации. Если Ю.Тимошенко и другие политики останутся в заключении, чемпионат должен быть использован как возможность выразить протест”, - отметила Р.Хамс.