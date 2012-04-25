Президент ПАСЕ: Ситуация с Тимошенко не должна остаться без последствий

Об этом он заявил сегодня в Страсбурге корреспонденту УНИАН.

“Этот инцидент с Ю.Тимошенко не должен остаться без последствий”, - сказал президент ПАСЕ.

Он отметил, что в ближайшее время ожидается реакция Бюро Ассамблеи на то, что произошло с Ю.Тимошенко. Кроме того, свою работу должны выполнить комиссар Совета Европы по правам человека и Комиссия по предупреждению пыток и негуманного обращения.

Ж.-К.Миньон отметил, что после появления сообщения об избиении Ю.Тимошенко в колонии он провел встречи с представителями украинской делегации в ПАСЕ и с постоянным представителем Украины при Совете Европы Николаем Точицким.

“Украинская власть и оппозиция предоставляют диаметрально противоположную информацию”, - сказал он по результатам встреч.

“Постоянный представитель Украины при Совете Европы представил свои объяснения ситуации на заседании Бюро ПАСЕ, которые никого не убедили”, - отметил Ж.-К.Миньон.