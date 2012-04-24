Томенко говорит, что Янукович из-за Клюева - в пикантной ситуации

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко считает, что назначение секретаря СНБО Андрея Клюева начальником центрального избирательного штаба Партии регионов на парламентских выборах поставило Президента Украины в пикантную ситуацию. Об этом Н.Томенко сказал журналистам сегодня, комментируя данное назначение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера, он напомнил, что в феврале этого года в интервью трем телеканалам Виктор Янукович заявил, что А.Клюев не будет возглавлять штаб Партии регионов на парламентских выборах. Так, отвечая на вопрос, будет ли А.Клюев начальником штаба, В.Янукович сказал: «Андрей Петрович не будет...». А на уточнение журналистов: «Не будет заниматься выборами?», Президент еще раз сказал: «Не будет руководить штабом».

По словам вице-спикера, можно сделать вывод: «или Президент дезинформировал общество, и в частности, сторонников Партии регионов, или позицию Президента не приняли во внимание, когда принимали данное решение». Н.Томенко также добавил, что это решение еще раз подтверждает небольшие кадровые возможности партии власти. «Если говорить о кадровом потенциале Партии регионов во время избирательной кампании, то уже сегодня можно сказать, что изменится то, что ничего не изменится: первым в списке будет Николай Азаров, а руководителем штаба – А.Клюев», - сказал он.

«При любых обстоятельствах, назначение А.Клюева начальником центрального избирательного штаба Партии регионов поставило Президента в пикантную ситуацию», - просуммировал Н.Томенко.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля с.г. Президент Украины В.Янукович заявил, что новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны А.Клюев не будет руководить штабом Партии регионов на парламентских выборах 2012 года.

«Могу однозначно сказать, что Андрей Петрович (Клюев) руководить штабом не будет», – сказал Президент.

Он заявил, что руководителя штаба «регионалы» будут выбирать самостоятельно.

При этом В.Янукович добавил, что он выразил свою позицию по этому вопросу, и если партийцы прислушаются к ней, то «это будет правильно». В то же время Президент отметил, что не знает прислушаются ли к его пожеланиям «регионалы» когда будут избирать главу штаба.

23 апреля в ходе совместного заседания политсовета партии и фракции ПР начальником Центрального избирательного штаба Партии регионов утвержден секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Клюев.

Как сообщил народный депутат Украины, первый заместитель председателя Партии регионов Владимир Рыбак, «Андрей Петрович Клюев, который возглавил Центральный избирательный штаб, – сегодня наиболее подготовленный человек в партии».

По его словам, к работе в избирательном штабе также будет привлечена «команда профессионалов, которая проводила не одни выборы».

«Руководителем публичной избирательной кампании Партии регионов утвержден Сергей Тигипко, заместителем из идеологии – Борис Колесников, заместителем по координации деятельности Партии регионов и работе с общественными организациями и другими политическими партиями – Владимир Рыбак, заместителем по работе с VIP-агитаторами и взаимодействием с Верховной Радой – Александр Ефремов», – сообщил В.Рыбак.