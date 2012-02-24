Клюев не будет руководить штабом ПР на выборах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей КЛЮЕВ не будет руководить штабом Партии регионов на парламентских выборах 2012 года.

Об этом он заявил в телеинтервью, которое транслировалось на канале ICTV.

«Могу однозначно сказать, что Андрей Петрович (КЛЮЕВ) руководить штабом не будет», – сказал Президент.

Он заявил, что руководителя штаба «регионалы» будут избирать самостоятельно.

При этом В.ЯНУКОВИЧ добавил, что он выразил свою позицию по этому вопросу, и если партийцы прислушиваются к ней, то «это будет правильно».

В то же время Президент отметил, что не знает прислушаются ли к его пожеланиям «регионалы», когда будут избирать председателя штаба.