Клюев не будет руководить штабом ПР на выборах
Янукович не знает, прислушаются ли к нему
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей КЛЮЕВ не будет руководить штабом Партии регионов на парламентских выборах 2012 года.
Об этом он заявил в телеинтервью, которое транслировалось на канале ICTV.
«Могу однозначно сказать, что Андрей Петрович (КЛЮЕВ) руководить штабом не будет», – сказал Президент.
Он заявил, что руководителя штаба «регионалы» будут избирать самостоятельно.
При этом В.ЯНУКОВИЧ добавил, что он выразил свою позицию по этому вопросу, и если партийцы прислушиваются к ней, то «это будет правильно».
В то же время Президент отметил, что не знает прислушаются ли к его пожеланиям «регионалы», когда будут избирать председателя штаба.