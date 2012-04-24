БЮТ: у Тимошенко гематомы от ударов в живот. Оппозиция блокирует трибуну

Народные депутаты из фракции "БЮТ-Батьківщина" заблокировали трибуну Верховной Рады и требуют немедленно заслушать генерального прокурора Украины Виктора Пшонку относительно перевозки экс-премьер-министра Юлии Тимошенко из Качановской колонии в больницу.

Как передает корреспондент УНИАН, также оппозиционеры требуют допустить к Ю.Тимошенко депутатов-врачей, включая представителей Партии регионов.

«Мы не уйдем с этого места, пока здесь не будет генеральный прокурор. Мы не уйдем отсюда, пока здесь не будет руководитель «фашистской» пенитенциарной службы», - сказал депутат из фракции "БЮТ-Батьківщина" Сергей Пашинский.

Кроме того, он подчеркнул, что Ю.Тимошенко четыре дня назад принудительно доставили в больницу и к ней применялась сила. В частности, сказал он, Ю.Тимошенко ударили в живот и заламывали руки.

После выступления С.Пашинского часть депутатов от фракции "БЮТ-Батьківщина" заблокировали также президиум ВР.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Пашинского, у Тимошенко на животе огромная гематома. "Во время перевозки Юлии Тимошенко в больницу конвой ударил ее в живот. У нее на животе огромная гематома, синяки на руках, потому что ей выкручивали руки", - сказал он.

"Ей нанесли несколько ударов в туловище", - добавил Пашинский.

По его словам, именно поэтому защитника Тимошенко Сергея Власенко не допускали к его подзащитной в течение понедельника и половины вторника.