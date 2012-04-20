Янукович: Мы должны наконец осознать, какие армия и флот нам нужны

Об этом, как сообщает официальный сайт главы государства, заявил Президент Украины Виктор Янукович на заседании Комитета по реформированию и развитию ВСУ и ОПК, добавив - пока проект этого документа требует доработки.

Вместе с тем Глава государства отметил желание разработчиков Концепции предпринять решительные шаги по восстановлению боеспособности ВСУ и созданию основы для их дальнейшего развития в условиях жестких ресурсных ограничений.

«Первоочередная задача - развитие органов сектора безопасности, которые пока не в полной мере отвечают задачам защиты национальных интересов... Сегодня должны ответить на вопрос относительно основных параметров, определяющих будущее наших Вооруженных Сил. Мы должны наконец осознать, какие Армия и Флот нам нужны», - подчеркнул Президент.