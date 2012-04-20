Янукович: Мы должны наконец осознать, какие армия и флот нам нужны

12:56, 20 апреля 2012
Политика
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Концепция реформирования Вооруженных сил Украины призвана дать ответы на актуальные вопросы современной украинской армии.

Віктор Янукович

Об этом, как сообщает официальный сайт главы государства, заявил Президент Украины Виктор Янукович на заседании Комитета по реформированию и развитию ВСУ и ОПК, добавив - пока проект этого документа требует доработки.

Вместе с тем Глава государства отметил желание разработчиков Концепции предпринять решительные шаги по восстановлению боеспособности ВСУ и созданию основы для их дальнейшего развития в условиях жестких ресурсных ограничений.

 «Первоочередная задача - развитие органов сектора безопасности, которые пока не в полной мере отвечают задачам защиты национальных интересов... Сегодня должны ответить на вопрос относительно основных параметров, определяющих будущее наших Вооруженных Сил. Мы должны наконец осознать, какие Армия и Флот нам нужны», - подчеркнул Президент.

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