Немецкий омбудсман считает, что нужно усилить давление на украинскую власть

Об этом Маркус Ленинг сказал в интервью Deutsche Welle.

"Общая картина вполне очевидна: все это политически мотивированные процессы, которые имеют целью наказать членов бывшего правительства и устранить с поля политических конкурентов перед парламентскими выборами в октябре этого года. Для меня эти процессы не имеют никакого веса, поскольку ряд предыдущих уже засвидетельствовали, что это нечестное судопроизводство и обвиняемые не имели никакой возможности должным образом себя защитить. Немецкая сторона не признает этих процессов. Поэтому я призываю правительство Украины немедленно освободить всех этих людей", - заявил Уполномоченный по правам человека федерального правительства Германии .

Маркус Ленинг убежден, что все политические узники в Украине нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, но не получают ее. Относительно перспектив лечения Юлии Тимошенко в Германии омбудсман сказал, что немецкое правительство не ведет переговоров по этому вопросу, потому что "Германия – свободная страна. Кто хочет приехать к нам на лечение – добро пожаловать! Это не предмет переговоров, а вполне понятные вещи: кто болен и хочет приехать в ФРГ на лечение, имеет право это сделать, и его здесь будут только рады видеть".