Немецкий омбудсман считает, что нужно усилить давление на украинскую власть
Уполномоченный по правам человека федерального правительства Германии Маркус Ленинг считает, что следует усилить давление на украинскую власть учитывая политически мотивированные процессы, которые в настоящее время ведутся в Украине.
Об этом Маркус Ленинг сказал в интервью Deutsche Welle.
"Общая картина вполне очевидна: все это политически мотивированные процессы, которые имеют целью наказать членов бывшего правительства и устранить с поля политических конкурентов перед парламентскими выборами в октябре этого года. Для меня эти процессы не имеют никакого веса, поскольку ряд предыдущих уже засвидетельствовали, что это нечестное судопроизводство и обвиняемые не имели никакой возможности должным образом себя защитить. Немецкая сторона не признает этих процессов. Поэтому я призываю правительство Украины немедленно освободить всех этих людей", - заявил Уполномоченный по правам человека федерального правительства Германии .
Маркус Ленинг убежден, что все политические узники в Украине нуждаются в квалифицированной медицинской помощи, но не получают ее. Относительно перспектив лечения Юлии Тимошенко в Германии омбудсман сказал, что немецкое правительство не ведет переговоров по этому вопросу, потому что "Германия – свободная страна. Кто хочет приехать к нам на лечение – добро пожаловать! Это не предмет переговоров, а вполне понятные вещи: кто болен и хочет приехать в ФРГ на лечение, имеет право это сделать, и его здесь будут только рады видеть".