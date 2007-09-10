Сайт Партии регионов исключен из рейтинга bigmir)net за жульничество

Официальный информационный сервер Партии Регионов с сегодняшнего дня исключен из общеукраинского рейтинга политических сайтов bigmir)net . Сайт регионалов был дисквалифицирован за нарушение правил участия в рейтинге.

В пятницу, 7 сентября, администраторам рейтинга поступила информация о том, что сайт Партии регионов использует для своей раскрутки клик-клуб, что запрещено правилами bigmir)net.

Программисты проверили статистику сайта и обнаружили, что более 58% посещений данного ресурса действительно совершаются со страницы одного из клик-клубов. В этот же день администрация bigmir)net вынесла предупреждение о том, что если в течение 24 часов накрутка не будет устранена, сайт будет удален из рейтинга за нарушение правил участия.

"10 сентября накрутка продолжалась и поэтому мы исключили сайт из рейтинга", - пояснили в bigmir)net.

За подобное нарушение правил регламент bigmir)net предусматривает лишение права участвовать в рейтинге сроком не менее месяца.

Корреспондент.нет