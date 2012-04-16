Янукович уединился с Королем

В Аммане состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора Януковича и Короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы ІІ бин Аль-Хусейна.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, церемония началась с представления официальных делегаций двух стран, после чего прозвучали государственные гимны Украины и Иордании.

В.Янукович и Абдалла ІІ осмотрели строй воинов Почетного караула.

После церемонии началась встреча Президента Украины и Короля Иордании в формате «с глазу на глаз».

Как сообщал УНИАН, 16-17 апреля В.Янукович осуществляет официальный визит в Иорданию.