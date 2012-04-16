Янукович уединился с Королем
14:39, 16 апреля 2012Политика
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В Аммане состоялась официальная церемония встречи Президента Украины и Короля Иордании.
|Виктор Янукович общается с Королем Иордании «с глазу на глаз»
Как сообщает пресс-служба Президента Украины, церемония началась с представления официальных делегаций двух стран, после чего прозвучали государственные гимны Украины и Иордании.
В.Янукович и Абдалла ІІ осмотрели строй воинов Почетного караула.
После церемонии началась встреча Президента Украины и Короля Иордании в формате «с глазу на глаз».
Как сообщал УНИАН, 16-17 апреля В.Янукович осуществляет официальный визит в Иорданию.
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