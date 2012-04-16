Азаров рассказал, как они с Януковичем будут «продавливать» в ВР налог на роскошь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал в воскресенье в эфире телеканала ICTV, комментируя перспективы принятия этого закона народными депутатами, большинство их которых - богатые люди и используют предметы роскоши.

«Будем использовать весь свой политический авторитет. Политический авторитет Президента, который настаивает на таком законе, политический вес правительства, и будем продавливать этот закон», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Президент Украины В.Янукович заявил, что необходимо пересмотреть налог на недвижимое имущество и ввести налог на богатство.