Азаров рассказал, как они с Януковичем будут «продавливать» в ВР налог на роскошь
13:59, 16 апреля 2012Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что Президент Виктор Янукович и правительство, используя свой политический авторитет, будут добиваться принятия Верховной Радой закона о «налоге на богатство».
|Азаров: Будем использовать весь свой политический авторитет
«Будем использовать весь свой политический авторитет. Политический авторитет Президента, который настаивает на таком законе, политический вес правительства, и будем продавливать этот закон», - сказал Н.Азаров.
Как сообщал УНИАН, 13 марта Президент Украины В.Янукович заявил, что необходимо пересмотреть налог на недвижимое имущество и ввести налог на богатство.
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