Янукович поздравил Папу Римского

11:45, 16 апреля 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил Папу Римского Бенедикта XVI по случаю седьмой годовщины избрания на Папский Престол. 

Виктор Янукович
Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.

«От имени народа Украины и от меня лично примите искренние поздравления с седьмой годовщиной Вашего избрания на Папский Престол. Годы Вашего Понтификата ярко свидетельствуют о неустанной деятельности по защите христианских ценностей, укрепления мира между народами и углубления межконфессионального диалога», - отметил В.Янукович.

Он особо отметил достигнутый за это время высокий уровень сотрудничества между Украиной и Святым Престолом как в двусторонних взаимоотношениях, так и в рамках международных организаций.

Также Президент поздравил Бенедикта XVI с 85-летием и пожелал щедрого Божьего благословения в служении на благо Церкви и всего мира, духовных и телесных сил на долгие годы жизни.

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