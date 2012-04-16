Янукович поздравил Папу Римского
11:45, 16 апреля 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил Папу Римского Бенедикта XVI по случаю седьмой годовщины избрания на Папский Престол.
|Виктор Янукович поздравил Бенедикта XVI с 85-летием
«От имени народа Украины и от меня лично примите искренние поздравления с седьмой годовщиной Вашего избрания на Папский Престол. Годы Вашего Понтификата ярко свидетельствуют о неустанной деятельности по защите христианских ценностей, укрепления мира между народами и углубления межконфессионального диалога», - отметил В.Янукович.
Он особо отметил достигнутый за это время высокий уровень сотрудничества между Украиной и Святым Престолом как в двусторонних взаимоотношениях, так и в рамках международных организаций.
Также Президент поздравил Бенедикта XVI с 85-летием и пожелал щедрого Божьего благословения в служении на благо Церкви и всего мира, духовных и телесных сил на долгие годы жизни.
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