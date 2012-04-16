Янукович поздравил Папу Римского

Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.

«От имени народа Украины и от меня лично примите искренние поздравления с седьмой годовщиной Вашего избрания на Папский Престол. Годы Вашего Понтификата ярко свидетельствуют о неустанной деятельности по защите христианских ценностей, укрепления мира между народами и углубления межконфессионального диалога», - отметил В.Янукович.

Он особо отметил достигнутый за это время высокий уровень сотрудничества между Украиной и Святым Престолом как в двусторонних взаимоотношениях, так и в рамках международных организаций.

Также Президент поздравил Бенедикта XVI с 85-летием и пожелал щедрого Божьего благословения в служении на благо Церкви и всего мира, духовных и телесных сил на долгие годы жизни.