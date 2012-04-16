Азаров - об оппозиции: прием, который они используют, - на белое сказать черное

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства сказал в эфире телеканала ICTV.

«Сейчас повышение зарплат и пенсий - это путь к оживлению внутреннего рынка», - отметил премьер.

По словам Н.Азарова, правительство начало повышение зарплат и пенсий с мая 2010 года, когда до выборов было еще далеко.

«Мы, например, первый раз приняли решение (о повышении зарплат и пенсий – УНИАН) с 1 мая 2010 года. О каких тогда выборах шла речь? Ежеквартально мы проводим повышение», - сказал Н.Азаров.

При этом он негативно отозвался о критике оппозиции в адрес правительства.

«Единственный прием, который они используют, - это на белое сказать черное. Они не хотят, чтобы правительство повышало пенсии, не хотят чтобы правительство реализовывало большое количество социальных программ. Так скажите честно. Зачем вы камуфлируете различными рассуждениями? Это мы отвечаем за то, чтобы в стране были ценовая стабильность, низкая инфляция, стабильно росли доходы людей, росли пенсии, зарплаты. Мы берем на себя эту тяжесть. Что вы возражаете? Против чего вы возражаете?", - заявил Н.Азаров.