Янукович направит свои миллионы на благотворительность

Президент Украины Виктор Янукович направит свои авторские гонорары на благотворительность.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов после участия в праздничном Пасхальном богослужении в Киево-Печерский Лавре, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«В этом году те средства, которые я получил от издания некоторых своих книг, я все буду направлять только на помощь бедным людям, тем, кто болеет, и, безусловно, прежде всего, детям», - сказал В.Янукович.

(Согласно декларации Президента, в 2011 году ООО «Типография «Новый мир» из Донецка выплатило В.Януковичу авторское вознаграждение в сумме 16,4 млн грн за переданные этому издательству права на его будущие книги).