Коррупция косит ряды руководителей Алупки

По информации правоохранителей, чиновник с ноября 2011 года незаконно жил в санатории Министерства здравоохранения Украины. Протокол составлен по материалам прокуратуры.

"Должностное лицо, используя служебное положение, в нарушение требований закона "О принципах предотвращения и противодействия коррупции", бесплатно проживало в одном из санаториев Минздрава Украины, чем нанесло убытки на сумму почти 40 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Админпротокол направили в суд.

Как сообщал УНИАН, депутаты горсовета 3 апреля выразили недоверие мэру Алупки Виктору Толстоногу (Партия регионов) и досрочно прекратили его полномочия. После этого обязанности мэра Алупки исполняет секретарь горсовета П.Постников.

Прокуратура Ялты 10 апреля составила на В.Толстонога протокол о коррупции: мэр являлся единственным владельцем двух частных фирм, которые в прошлом году получили порядка 2 млн грн дохода.