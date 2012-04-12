Иващенко читают приговор
09:55, 12 апреля 2012Политика
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Суд с 30-минутным опозданием начал оглашение приговора Иващенко и Михееву.
Валерия Иващенко доставили в суд
Печерский районный суд Киева с 30-минутным опозданием начал оглашение приговора бывшему в.и.о. министра обороны Валерию Иващенко и бывшему управляющему санацией Феодосийского судо-механического завода Сергею Михееву.
Как передает корреспондент УНИАН, посудимых доставили в зал заседаний.
В.Иващенко слушает приговор сидя, так как состояние здоровья не позволяет ему стоять.
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