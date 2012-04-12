Иващенко читают приговор

Суд с 30-минутным опозданием начал оглашение приговора Иващенко и Михееву.

Печерский районный суд Киева с 30-минутным опозданием начал оглашение приговора бывшему в.и.о. министра обороны Валерию Иващенко и бывшему управляющему санацией Феодосийского судо-механического завода Сергею Михееву. Как передает корреспондент УНИАН, посудимых доставили в зал заседаний. В.Иващенко слушает приговор сидя, так как состояние здоровья не позволяет ему стоять.

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