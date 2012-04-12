Чернобыльцы придут на теневой Кабмин
09:50, 12 апреля 2012Политика
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Сегодня состоится заседание Оппозиционного правительства.
Лидер оппозиционного правительства Сергей Соболев пригласил на заседание чернобыльцев
В четверг, 12 апреля, в 14.00, по адресу ул. Грушевского, 5, комн. 5, (кулуары третьего этажа) состоится заседание Оппозиционного правительства.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», в заседании примут участие представители ВОО "Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля".
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