Чернобыльцы придут на теневой Кабмин

Сегодня состоится заседание Оппозиционного правительства.

В четверг, 12 апреля, в 14.00, по адресу ул. Грушевского, 5, комн. 5, (кулуары третьего этажа) состоится заседание Оппозиционного правительства. Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», в заседании примут участие представители ВОО "Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля".

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