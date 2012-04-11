Оппозиционные депутаты отзывают свои голоса за закон о выборах

Об этом говорится в обращении Комитета сопротивления диктатуре к украинскому народу и мировой общественности относительно попыток ограничения конституционных прав граждан Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе КОД.

«Последние решения Конституционного Суда Украины в который продемонстрировали нежелание власти проводить открытые демократические выборы. Карманный суд снова поступил в угоду власти, поправ право, закон, Конституцию. Его решения относительно положений избирательного законодательства свидетельствуют о том, что власть начала масштабную ревизию закона о выборах», - подчеркивается в обращении.

Как отмечают участники КСД, 5 месяцев назад благодаря невероятным усилиям, после сложного переговорного процесса, по требованию Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) власть была вынуждена учесть позицию оппозиции и выстроить такую систему противовесов в новом законе о выборах, какая бы свела к минимуму возможность фальсификаций.

«Однако сейчас, на фоне катастрофического падения рейтинга Партии регионов, ужасной экономической ситуации, власть поняла, что честным путем она на этих выборах победить не сможет. Именно поэтому по представлению провластных депутатов Конституционный Суд принял решения, которые уже разбалансировали платформу, на которой был достигнут компромисс», - отмечается в обращении.

По словам его авторов, фактически такими решениями закладывается почва для массовых злоупотреблений на выборах народных депутатов Украины в октябре 2012 года.

«Миллионам граждан эта власть ограничила право избирать мажоритарных депутатов. Границы мажоритарных округов перекроили так, чтобы это было выгодно власти, чтобы нечестным, искусственным путем завести в парламент очередных бездумных кнопкодавов. Миллионам граждан разрушили веру в возможность честных выборов. Ведь понятно, что теперь Конституционный Суд будет штамповать решение за решением, которые будет нивелировать дух и сущность принятого закона о выборах, а правящее парламентское большинство под прикрытием таких решений будет вносить изменения в закон, которые помешают проведению прозрачных выборов высшего законодательного органа Украины», - заявили в КСД.

Как также отмечается в обращение, «в прошлом году под давлением мирового сообщества власть вынуждена была пойти на уступки оппозиции, но нынешние их действия демонстрируют, что диалог с «наперсточниками», как и предупреждала лидер оппозиции Юлия Тимошенко, – невозможен».

«В связи с этим мы не считаем действительными свои голоса под законом о выборах, и заявляем о том, что наше голосование за данный закон является таким, которое не состоялось», - отметили участники Комитета сопротивления диктатуре.

Вместе с тем они выразили уверенность, что манипуляции с избирательными правилами, какие бы они ни были, все равно не помогут власти. «Победа на парламентских выборах будет за оппозицией, поскольку наша сила – в единстве», - подчеркивается в обращении КСД.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 ноября 2011 года приняла закон о выборах народных депутатов.

Тогда «за» закон проголосовали 187 депутатов из фракции Партии регионов, 62 –"БЮТ-Батьківщини", 36 - НУ-НС, 24 - от КПУ, «Реформы ради будущего» - 19, Народной партии – 20, внефракционные – 18.