В ПР говорят, что ЕС приветствует инициативу Януковича

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом говорится в письме представителей ЕС, присланном на имя народных депутатов Украины, председателя парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова и заместителя председателя Партии регионов по вопросам международной политики Леонида Кожары.

В своем письме К.Эштон и Ш.Фюле отмечают, что конституционная реформа должна быть проведена путем инклюзивного процесса и направлена на установление четкой, продолжительной и демократической системы сдерживаний и противовесов в соответствии с европейскими стандартами. «В свете этих рассуждений мы приветствуем инициативу Президента Украины о созыве специализированной Конституционной ассамблеи для начала процесса конституционной реформы», – говорится в письме.

Они также отметили, что Венецианская комиссия Совета Европы имеет большой опыт в сфере конституционной реформы и способна помочь украинской власти в процессе учреждения Конституционной ассамблеи. «Исходя из этого, мы принимаем во внимание, что власть Украины уже осуществила первый важный шаг, посоветовавшись с Венецианской комиссией относительно концепции учреждения и работы Конституционной ассамблеи», – отметили К.Эштон и Ш.Фюле.

Авторы письма также сообщили, что внимательно рассмотрели направленную им просьбу взять инициативу по убеждению представителей оппозиционных партий приобщиться к работе Конституционной ассамблеи, отметили в ПР.

Хорошим примером для подражания в сфере тесных консультаций с экспертами Венецианской комиссии они назвали взаимодействие украинской власти с Советом Европы относительно проекта Уголовного процессуального кодекса.

По мнению европейских политиков, такое взаимодействие имело бы целью разработку концепции Конституционной ассамблеи, которая бы обеспечила эффективное участие в процессе разработки всех соответствующих политических сил, экспертов и представителей общественности в целом, а также позволила публичную дискуссию по содержанию этой ключевой реформы. «Такой процесс будет гарантировать легитимность новой Конституции и политической системы в Украине», - отметили К.Эштон и Ш.Фюле.

По данным Партии регионов, представители ЕС также сообщили, что во время встреч с представителями оппозиционных партий в Украине призывали их к конструктивному подходу к ключевым процессам реформирования.

«Концепция Конституционной ассамблеи, разработанная в тесных консультациях с экспертами Венецианской комиссии, предоставила бы сильные аргументы для привлечения как представителей оппозиции, так и общественных организаций. С этой целью мы бы призываем авторов концепции проекта Конституционной ассамблеи к организации, в случае согласия, «круглого стола» с приглашением представителей оппозиции, общественных организаций и экспертов Венецианской комиссии с целью обсуждения приемлемой для всех и основанной на международном опыте концепции Конституционной ассамблеи», - отметили они.

К.Эштон и Ш.Фюле заверили, что будут и в дальнейшем тщательным образом отслеживать вопрос работы Конституционной ассамблеи в Украине и принимать все необходимые меры для поддержки процесса всеобъемлющей конституционной реформы в Украине таким образом, чтобы обеспечить ее самую широкую политическую и публичную легитимность.