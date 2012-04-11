Путин похвалил себя, сравнивая Россию и Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.Путин сказал в ходе выступления в Госдуме с отчетом о деятельности российского правительства в 2011 году.

«Вы знаете, что происходило и происходит сейчас в других странах на фоне кризисных явлений, которые там, собственно говоря, не прекращаются. Украина подняла пенсионный возраст, во Франции был принят закон о повышении возраста выхода на пенсию с 60 до 62 лет, и там, по-моему, разницы нет между мужчинами и женщинами в этом смысле. В рамках стабилизационной программы в Греции происходят, вы знаете, какие проблемы, не буду даже говорить», - отметил В.Путин

Он заявил, что позитивная динамика отмечается по всем ключевым показателям развития Российской Федерации, тогда как в некоторых странах Европы и в других регионах мира «кризис перерос в хроническую форму, в затяжную рецессию и застойную, растущую изо дня в день безработицу. Бюджетный дефицит и банкротство государственных финансов стали настоящей «удавкой» для государств, теряющих сегодня право на суверенные решения».

В.Путин отметил, что «мы прошли кризис, избежав серьезных рисков, избежав долговой ловушки, сохранили устойчивость национальной валюты и бюджетной системы. Россия - единственная страна среди государств «Восьмерки», имеющая по итогам 2011 года бездефицитный бюджет, более того, у нас даже профицит небольшой».

В.Путин признал, что в РФ спад был значительным, но восстановление экономики шло гораздо быстрее, чем у многих других стран.

Кроме того, он сообщил, что за последние четыре года инфляция в России снизилась с 13,3% до 6,1%.