Молодежь не разделяет политических взглядов родителей (опрос)

В частности, согласно результатам исследования, политические взгляды почти половины опрошенных молодых людей (47,2%) не совпадают со взглядами их родителей. Политические предпочтения трети опрошенных (36,5%) совпадают с родительскими, при этом 16,3% респондентов ответили, что политикой не интересуются.

Комментируя результаты исследования, народный депутат от Партии регионов Олег Надоша отметил, что периодическое «омоложение политического ландшафта» государства вполне закономерно. «Если внимательно посмотреть на историю украинского политикума, на новый период истории, то вы увидите, что практически каждые 20 лет полностью менялась политическая часть – омолаживалась. И сейчас как раз такой период – ближайшие выборы», - отметил депутат.

Он прогнозирует, что в следующий состав парламента будет избрано больше молодых людей. «И Верховная Рада очень сильно помолодеет - это объективно и реально, поэтому здесь нет ничего удивительного. Идеологии партий, скорей всего, не поменяются. Но методы работы поменяются и в БЮТ, если они омолодятся, и у «Регионов». А то, что эти партии останутся на своей идеологической платформе и со своими принципами, я думаю, одно на другое не влияет. Молодежь изменяет только тенденцию и методы. Благодаря тому, что больше знаний, шире диапазон восприятия мира, большее количество языков сегодня молодежь знает, чем старики и т. д. Но не более того», - считает О.Надоша.

По его словам, молодежь идет в политику уже подготовлена идеологически, но использует политику и развивает ее, пользуясь уже новой методологией и новым оборудованием, с новыми подходами.

При этом народный депутат от «БЮТ- Батькивщины» Сергей Соболев считает, что основной показатель хорошего политика – не его возраст, а наличие правильных жизненных принципов. «Все зависит не от того, молод он или с опытом, а все зависит от того, есть ли у человека элементарная совесть, чему его учили родители и с какими принципами он идет по жизни», - отметил депутат.

По его словам, старшее поколение всегда более консервативно в своих взглядах, в то время как молодое поколение всегда хочет быстрых реформ. «Поэтому тут нет ничего удивительного. Но если дети не разделяют взгляды своих родителей, это не значит, что они будут голосовать за кого-то другого», - считает С.Соболев.

«Если родители хотят голосовать за Партию регионов в том же Восточном или Южном регионе, а молодежь никогда не будет голосовать за ПР, – это не значит, что она не будет голосовать точно так же за Блок Юлии Тимошенко, например, или за теперь уже общий блок «Батькивщины», «Фронта Змін», партии «Реформы и порядок», Народного руха, «Самообороны» и т. д. Это не обязательно исключает голосование за кого-то другого. Я думаю, что это не взаимоисключающие вещи», - уверен депутат.

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Всеукраинское исследование «Молодежь Украины» было проведено Институтом Горшенина совместно с еженедельником «Комментарии» с 1 по 19 марта 2012 года. Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 1500 респондентов в городах с населением более 100 тысяч человек, которые располагаются в 24 областях Украины и АР Крым и репрезентируют население Украины в возрасте от 16-21 года. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,5%.