Харьковской «Батькивщине» запретили пикеты, которых она еще не планировала

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении облорганизации ВО «Батьківщина».

По данным пресс-службы партии, 9 апреля в адрес Харьковской областной организации партии «ВО «Батьківщина» поступили два административных иска об ограничении права на собрания.

В своих обращениях к Харьковскому окружному административному суду городской совет просит запретить областной и городской «Батьківщині», а также «Батьківщині Молодій» проводить с 7 апреля 2012 года бессрочную акцию протеста с установлением палаток вокруг Апелляционного суда Харьковской области, в помещении которого с 19 апреля планируется проводить слушание дела по обвинению экс-премьер-министра, лидера партии Юлии Тимошенко относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины».

В облорганизации «ВО «Батьківщина» подчеркнули, что никакого решения о проведении 7 апреля 2012 года никаких акций протеста, митингов или пикетов не принималось. Соответственно, никакие сообщения от областной или городской «Батьківщини», или же от «Батьківщини Молодої» в горисполком не направлялись.

В партии отмечают, что административные иски, которые поступили в харьковскую «Батьківщину», не имеют необходимых данных – даты и номера. Кроме этого, иски напечатаны на официальном бланке Харьковского городского совета и подписаны представителем горсовета. В «Батьківщині» отмечают, что ставить подписи на официальных бланках имеют право только руководители учреждений, а при их отсутствии – исполняющие обязанностей.

В облорганизации «Батьківщини» такие действия городской власти расценили как манипулирование законодательством и попытку нарушить норму Конституции Украины, которая гарантирует гражданам право на мирные собрания.

«Харьковская «Батьківщина» отмечает, что такое отношение к оппозиции со стороны руководства города уже стало системным – организации уже неоднократно судом запрещалось проведение мирных акций протеста за фиктивными сообщениями. Категорически заявляем о манипулировании законодательством со стороны Харьковской городской власти, цель которого - не дать оппозиции возможности поддержать своих лидеров, которые подвергаются политическим репрессиям со стороны действующего режима. Такими действиями городская власть нарушает ст. 39 Конституции Украины, гарантирующую гражданам право на проведение мирных собраний. Мы обращаемся к представителям власти всех уровней относительно необходимости неуклонного соблюдения Конституции и законов Украины», - говорится в заявлении облорганизации «ВО «Батьківщина».