В КГГА рассказали о результатах сотрудничества с «Союзом Чернобыль Украины»

По информации Главного управления труда и социальной защиты населения КГГА, на протяжении 1 квартала 2012 года сотрудничество Киевской городской государственной администрации с Киевской городской организацией Всеукраинской общественной организации «Союз Чернобыль Украины» дало не абы какие результаты. Это стало возможным благодаря последовательному выполнению сторонами своих обязательств в рамках Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве между КГГА и КМО ВГО «Союз Чернобыль Украины».

Как отмечает пресс-служба КГГА, по поручению председателя КГГА Александра Попова был создан Консультативный совет по вопросам улучшения социальной защиты граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, в городе Киеве. Активная работа Совета позволила за короткий срок решить много важных вопросов. Так, на льготное медицинское обслуживание граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, ассигнование было увеличено на 10% сравнительно с 2011 годом. На эти потребности городским бюджетом предусмотрено – 3910,5 тыс. грн.

На 50 % увеличено финансирование на льготное зубное протезирование для граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы. На эти потребности предусмотрено 529,5 тыс. грн., в сравнении с 2011 годом, когда было выделено 353,0 тыс. грн.

Кроме того, в этом году на 41% увеличено финансирование Киевского городского центра радиационной защиты населения. На его работу в 2012 год, городским бюджетом предусмотрено – 28356,7 тыс. грн.

Также в рамках городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам» на 2012 год, сумма средств предусмотренных для предоставления материальной помощи к 26-ой годовщине Чернобыльской катастрофы увеличена на 33%, чем в прошлом году.

Особенное внимание уделяется качественной диспансеризации граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы в Киевском городском центре радиационной защиты населения. За счет городского бюджета будут обеспечивать проведение необходимых инструментальных (в том числе КТ, МРТ) и лабораторных обследований по медицинским показателям для инвалидов-чернобыльцев.

В Главном управлении труда и социальной защиты КГГА заверяют, что обеспечить инвалидов-чернобыльцев Киева техническими и другими средствами реабилитации, смогут в полном объеме. На это в городском бюджете предусмотрены средства в сумме 7200 тыс. грн.