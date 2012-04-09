Стець: Журналисту, снявшему фильм о Лукьяновском СИЗО, уже шьют дело
13:46, 09 апреля 2012Политика
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Юрий Стець предлагает парламенту в пятницу, 13 апреля, посмотреть фрагмент фильма журналиста телеканала ТВі Константина Усова «Лукьяновка. Тюрьма номер 1».
|Юрий Стець инициирует коллективный просмотр фильма
По словам Ю.Стеця, после обнародования этого фильма поступают угрозы в адрес К.Усова.
«Я также знаю, что уже в ближайшее время против него будет возбуждено киевской прокуратурой уголовное дело», - сказал председатель комитета.
Он заметил, что в пятницу можно было бы до 5 минут предоставить возможность депутатам ознакомиться с этим видео.
Ю.Стець отметил, что Верховная Рада должна контролировать соблюдение прав человека в государстве, в частности, это касается осужденных.
В свою очередь, Председатель ВР Владимир Литвин заявил, что в пятницу вопрос о просмотре фильма будет обсуждаться и будет поставлен на голосование.
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