Стець: Журналисту, снявшему фильм о Лукьяновском СИЗО, уже шьют дело

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета.

По словам Ю.Стеця, после обнародования этого фильма поступают угрозы в адрес К.Усова.

«Я также знаю, что уже в ближайшее время против него будет возбуждено киевской прокуратурой уголовное дело», - сказал председатель комитета.

Он заметил, что в пятницу можно было бы до 5 минут предоставить возможность депутатам ознакомиться с этим видео.

Ю.Стець отметил, что Верховная Рада должна контролировать соблюдение прав человека в государстве, в частности, это касается осужденных.

В свою очередь, Председатель ВР Владимир Литвин заявил, что в пятницу вопрос о просмотре фильма будет обсуждаться и будет поставлен на голосование.