Стець: Журналисту, снявшему фильм о Лукьяновском СИЗО, уже шьют дело

13:46, 09 апреля 2012
Политика
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Юрий Стець предлагает парламенту в пятницу, 13 апреля, посмотреть фрагмент фильма журналиста телеканала ТВі Константина Усова «Лукьяновка. Тюрьма номер 1».

Юрій Стець
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета.

По словам Ю.Стеця, после обнародования этого фильма поступают угрозы в адрес К.Усова.

«Я также знаю, что уже в ближайшее время против него будет возбуждено киевской прокуратурой уголовное дело», - сказал председатель комитета.

Он заметил, что в пятницу можно было бы до 5 минут предоставить возможность депутатам ознакомиться с этим видео.

Ю.Стець отметил, что Верховная Рада должна контролировать соблюдение прав человека в государстве, в частности, это касается осужденных.

В свою очередь, Председатель ВР Владимир Литвин заявил, что в пятницу вопрос о просмотре фильма будет обсуждаться и будет поставлен на голосование.

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