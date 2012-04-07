МЧС: Каждый четвертый украинец живет рядом с опасной «химией»

В Украине функционирует более тысячи предприятий, на которых находятся сотни тысяч тонн опасных химических веществ, поэтому риск экологического бедствия сохраняется всегда.

Об этом в интервью изданию ZN.UA сказал министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктор Балога.

«В стране функционирует немногим более тысячи объектов, на которых используют или хранят 275 тыс. тонн опасных химических веществ. Каждый четвертый украинец живет в зоне возможного химического заражения. Благодаря Богу, в прошлом году и до сих пор в Украине не произошло ни одной чрезвычайной ситуации с опасной «химией», - отметил министр.

«Достаточно сказать, что на большинстве предприятий работает оборудование, которое старше 25 лет. Исходя из этой цифры, высокий риск инцидента может установить даже неспециалист», - отметил он.

По словам В.Балоги, большую проблему также составляют промышленные отходы. «Из всего химического сырья, которое перерабатывается, готовой продукцией становится где-то 40%. Остальные идут в отвалы и фактически не утилизируется. Наша окружающая среда приходит в упадок - к экологам не ходи!», - заявил глава МЧС.