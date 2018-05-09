Владимир Паниотто: Рейтинг Януковича за 2 года упал так, как у Ющенко - за 5 лет

Президент Виктор Янукович потерял доверие граждан во всех областях. Доверяют главе государства 21,9% украинцев, не доверяют - 65,9%. Такие данные недавно обнародовал Киевский международный институт социологии. Что означает такое разочарование общества? Готовы ли украинцы выйти на улицу? На эти и другие вопросы в интервью УНИАН ответил директор КМИС Владимир Паниотто.

ДОВЕРИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Владимир, почему Виктор Янукович потерял доверие в своих базовых регионах и какой была динамика этого падения?

В целом ничего необычного в этом нет. Если рассматривать динамику падения доверия ко всем украинским президентам, то она примерно одинакова. Единственное, такой "багаж" у Ющенко, появился за 5 лет, а у Януковича - за 2 года.

Думаю, это связано с тем, что у Януковича были активные социальные обещания. Улучшение жизни уже сегодня - это было очень рискованное обещание, которое, к тому же, широко тиражировалось. Такая демагогическая установка порождает определенные общественные ожидания, которые власть не смогла выполнить.

А насколько уровень доверия соотносится с рейтингом?

В нашем обществе очень большой уровень недоверия. Еще с советских времен. Потому что Советский Союз постоянно использовал двойные стандарты, двойной язык и был сплошь демагогическим. Возможно, есть еще более глубокие культурные устои, если говорить об азиатском способе производства.

Социологи считают, что доверие является одним из основных составляющих социального капитала. И в зависимости от доверия функционирует экономика.

Есть исследования, как доверие связано с развитием экономики в разных странах. К сожалению, Украина среди европейских стран является одной из самых низких по уровню доходов и по уровню доверия. Хотя уровень доверия низок также в Хорватии и Греции.

Доверие тесно скоррелировано с рейтингом. Но это не одно и то же. Хотя меняются они примерно параллельно. Но на рейтинг влияют также другие вещи. Например, альтернативы. Можно кому-то не доверять, но если альтернатив нет... Тот же Восток Украины, где больше всего упало доверие к президенту, - там не так много альтернатив. И не понятно, за кого они будут голосовать, ведь доверия к политикам, которые популярны на Западе Украины, у них еще меньше.

По данным вашего института, сегодня украинцы доверяют только церкви и СМИ. Чем опасно такое разочарование общества?

Доверие формируется в зависимости от экономических успехов государства, благосостояния. С другой стороны, степень доверия имеет обратную связь, и оно тоже определяет развитие экономики. Но снижение доверия не дает возможности проводить экономические реформы. Собственно, доверие к экономическим реформам со стороны граждан является очень низким. Большинство вообще не считает, что они осуществляются. 28% людей видят какие-то реформы, и лишь 1-2% считают, что эти реформы успешны.

Низкий уровень доверия к политикам, к государству - это в некоторой степени деморализация населения. Люди начинают замыкаться в своем семейном и дружеском кругу. Производятся двойные стандарты. Они выражают большее доверие к "своим", одновременно готовы пренебречь моральными принципами относительно других, потому что считают, что среда опасная, что их все время обманывают.

Недаром Инициатива "Первого декабря" беспокоится о ценностях, морали и духовности украинцев.

НАЛИЧИЕ ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА БОЛЬШЕ ВСЕГО ВЛИЯЕТ НА УРОВЕНЬ СЧАСТЬЯ

По уровню счастья украинцы занимают 41-е место из 58 стран, участвовавших в глобальном опросе накануне нового, 2012 года. Мы действительно такие несчастные или не умеем быть счастливыми? Ведь уровень благосостояния, скажем, во многих странах Востока ниже, чем в Украине, но люди там чувствуют себя счастливее...

На днях мы как раз напечатаем последние данные по исследованию счастья.

У нас уровень счастья все время рос, начиная с 2005-го до 2011 года. Но в этом году мы имеем его большое падение, количество счастливых упало с 63% до 51%.

Счастье и удовлетворение жизнью в целом - очень похожие показатели. Но счастье - более эмоциональное ощущение. Люди могут быть счастливы, но не довольны жизнью, потому рационально они понимают, что вроде нечему радоваться.

На уровень счастья очень сильно влияет положительная или отрицательная динамика. Особенно плохо, когда было лучше, и начинает ухудшаться.

Исследования по счастью показывают, стереотипно считалось, что на счастье влияют дети, материальный уровень, здоровье. Дети приносят как счастье, так и проблемы. О здоровье: когда человек болен, то чем больше улучшается его здоровье, тем счастливее он становится. Но после того, как он начинает более-менее нормально функционировать, далее прирост здоровья уже перестает влиять. То же самое наблюдается с уровнем материального обеспечения. Если человек бедный, то чем богаче он становится, тем становится счастливее. Но начиная с определенного уровня достатка, если удовлетворены основные потребности, он уже не ощущает рост уровня счастья. Даже наоборот. Когда людям неожиданно достаются большие деньги, у них возникают различные проблемы.

Было такое исследование ста человек, которые выиграли джек-пот размером более миллиона. Оказалось, только один из них (который к тому же очень быстро эти деньги потратил), стал более счастливым. Все остальные получили много хлопот (проблемы безопасности, неожиданных родственников и т.д.), и их уровень счастья снизился.

Так вот, наличие любимого человека, то есть удовлетворение интимными отношениями - больше всего влияет на уровень счастья украинцев. Этим мы не отличаемся от Запада. На втором месте - работа.

Вместе с тем динамика нашего уровня счастья в отличие от Запада довольно тесно совпадает с динамикой уровня благосостояния, никакой нелинейности нет. Чем больше люди получают, тем они счастливее.

Украинцы доверяют политикам меньше, чем незнакомцам. Возможно возродить доверие общества к парламентариям и чиновникам?

Возродить конечно можно, если будут другие политики (смеется).

Наши исследования ненависти в Интернете показывает, что политики занимают в этом рейтинге одно из первых мест. Политиков ругают чаще. Некоторых просто ненавидят. Поэтому уровень доверия к ним в принципе низкий. А незнакомцы никому не мешали, в отличие от политиков.

Кто-то из американцев сказал: никто не может чувствовать безопасность по своему бизнесу и по жизни, пока работает парламент. Если американцы так высказываются о своем парламенте, то что уже нам говорить о Верховной Раде...

БОЛЬШИНСТВО УКРАИНЦЕВ И ЗА ЕС, И ЗА СОЮЗ С РОССИЕЙ

Вы сказали, доверие было бы к новым политикам. А насколько в украинском обществе есть запрос на новые лица?

Украинское общество в очень большом круге вопросов является амбивалентным. И общественное мнение по многим вопросам у нас не сформировалась. Если проводить референдум по ЕС - большинство будет за ЕС. Если по союзу с Россией - большинство будет за союз с Россией. То же самое с социальными проблемами. Люди за развитие рынка и параллельно за то, чтобы государство им больше помогало.

Поэтому и запрос на новые лица в некоторой степени амбивалентен: с одной стороны, все "старые" надоели, им не верят, с другой - новые люди неузнаваемы и не имеют никакого рейтинга.

Рейтинг власти падает. По идее, должен расти рейтинг оппозиции. Но этого не происходит. Почему?

Рейтинг власти упал и дальше особо не меняется. По нашим последним исследованиям рейтинг ПР - 13%. Это то же самое, что было полгода назад. Наверное, есть некая постоянная часть общества, которая довольна этой властью. Возможно, чиновники. У нас их очень много.

А сколько партия Януковича потеряла с 2010 года?

Там было 36%. То есть рейтинг упал где-то втрое.

Коммунистическая партия несколько возросла. Ибо у Востока нет альтернативы.

А Кличко?

В принципе Кличко выглядит как человек, который меньше поляризует общество, но все же он больше ориентируется на западную часть электората.

Кстати, по последним исследованиям, Кличко догнал "Фронт змін" Яценюка. Если раньше была разница раза в 3%, то сейчас "Фронт змін" - 6,6%, «Удар» - 6,8%.

Яценюк немного теряет.

ОБЪЕДИНИВШИСЬ, ОППОЗИЦИЯ МИНИМИЗИРУЕТ НЕГАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ

По исследованиям ваших коллег-социологов, если оппозиция пойдет порознь на выборы - наберет больше. Вы тоже так считаете?

Моя личная позиция: если они идут отдельно, то начинают немного друг на друга "наезжать", критиковать - и это очень плохо влияет на избирателя.

Вот взять ситуацию с Гриценко и Кличко. Они друг друга якобы поддерживают, ведут переговоры. Но Гриценко намекает, что надо Кличко почистить ряды. Тот немного обиделся и в ответ: можно было ему прямо об этом говорить, он бы отреагировал.

Объединение оппозиционных сил, даже если они по данным социологических исследований будто в результате набирают немного меньше, имеет свои позитивы. Они таким образом минимизируют негативные эффекты.

Если бы выборы состоялись сегодня, какие бы партии прошли в парламент?

Мы не знаем, как распределятся голоса тех, кто еще не определился. А таких, по последним данным, - 25%. Причем их количество растет. Люди растеряны. Наиболее растерянные люди на Востоке.

На сегодня проходят ПР, БЮТ, «Фронт Змін», КПУ, «Удар». И «Свобода» на грани. Хотя рейтинг последней возрастает, и она имеет шансы попасть в парламент. К тому же, они получают на выборах больше, чем показывают сейчас опрос.

Есть еще такая закономерность, которую обнаружила немецкий социолог Элизабет Ноэль. Она назвала это "спираль умолчания". Суть такова: если в каком-то регионе преобладает определенное мнение, то люди не хотят высказывать альтернативное или противоположное мнение незнакомцу. Поэтому ПР на Западе Украины всегда получает на несколько процентов больше, чем ожидалось. Еще ощутимее был этот эффект на Востоке, где Тимошенко получала на выборах больше, чем в социологических исследованиях.

Я РАЗОЧАРОВАН ТЕМ, ЧТО ЛЮДИ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ ТИМОШЕНКО

А какая сейчас поддержка Тимошенко. Что произошло с ее рейтингом после этих судебных процессов и заключения?

Я разочарован тем, что люди не поддержали Тимошенко. Большинство украинцев считают, что это политическое заключение. И казалось бы, они должны были против этого как-то протестовать. Хотя бы при голосовании выразить свое недовольство. Но фактически никаких изменений в рейтинге, в том числе в последнем, с Тимошенко не произошло. Люди, можно сказать, ее "кинули"...

Почему?

После каждых выборов происходит так называемый гала-эффект - часть людей всегда не хочет голосовать за лузеров, тех, кто проиграл. И в первые полгода после выборов соотношение в рейтинге, как правило сильно смещены в сторону победителя.

Будут ли следующие выборы честными?

Мы имеем угрозу получить власть, которую мы не сможем сместить.

Как сказал представитель ЕС: честные выборы - это последний комплект ваших серебряных ложечек.

Хотя эти ложечки уже не совсем чистые, несмотря на тотальный контроль над судами и всеми ветвями власти...

Градус недовольства в обществе нарастает. Выходили протестовать студенты, афганцы, чернобыльцы. А что говорит социология о протестных настроениях: готовы ли украинцы выйти на улицу?

Мы проводили время от времени прямые опросы с таким же вопросом: готовы ли люди выйти на улицу? Но эти опросы мало о чем говорят. Социологи, к сожалению, не могут хорошо спрогнозировать социальные взрывы.

В любом случае в 2004 году процент людей, которые готовы были выйти на улицы, был вдвое выше, чем сейчас.

Сейчас протестуют отдельные группы. А население в целом - не очень. Население было очень сильно разочаровано предыдущей властью, поэтому неизвестно что должно случиться, чтобы люди вышли на улицу.

А насколько у нас уже сформировано гражданское общество?

Нельзя сказать, что у нас вообще нет гражданского общества, но оно не функционирует, и его нет в таком виде, каким оно должно быть в нормальном государстве. У нас гражданское общество в зачаточном состоянии.

Меня, кстати, разочаровал уровень доверия и отношения украинцев к общественным организациям. Больше людей не доверяют общественным организациям, чем доверяют.

Общественные организации очень активно компрометировались властью. Говорили, что они грантоеды, что все они куплены, что они делают революции на американские деньги... Вот такой и результат.

Накануне выборов многие социологических центров грешат заказными рейтингами. Как распознать псевдосоциологию?

Есть профессиональные центры, есть непрофессиональные центры, а просто имитация социологического центра. Кого-то из журналистов нанимают, он что-то где-то печатает в Интернете, газеты это перепечатывают (видимо, не бесплатно). Я встречал "Социологический международный центр", "Киевский социологический центр" - нечто очень похожее на наше название. Но физически их просто не удавалось найти, потому что таких центров нет.

Первое, что можно было бы сделать, - просто не печатать данные несуществующих центров.

Посмотреть на историю центра - сколько лет он существует, кто является руководителем, есть ли у них сайт, там методологическая информация. Потому что очень часто на сайты вешают только результаты, неизвестно каким образом полученные.

Наибольшей преградой для фальсификаций в социологической сфере является принадлежность к ESOMAR - это европейское общество маркетингового и общественного мнения. Туда входят 12 или 13 украинских организаций. Это крупнейшая в мире организация такого плана. Если ты не выполняешь каких-то правил - тебя оттуда исключат. Ведь существуют определенные индикаторы профессионализма.

Мы старались сделать аккредитацию социологических центров при Социологической ассоциации Украины. Я за нее отвечаю. Но пока не было ни одного случая, чтобы журналист обратился и спросил, тот или иной центр профессиональный или нет, аккредитованный он или нет.

А насколько социологические рейтинги влияют на настроения людей?

Политики считают, что эти рейтинги имеют просто безумное влияние на общество. Поэтому наши чиновники и сделали две недели эмбарго (нельзя за две недели до выборов публиковать данные социсследований. - Авт). Это означает, что последнее исследование мы можем провести за 5-6 недель до выборов, потому что нам нужно 2-3 недели для его проведения и обработки данных. Это, кстати, рассматривается как один из индикаторов несвободы. Такие эмбарго на публикацию социологических данных есть в африканских странах, в Беларуси еще экзит-полы вообще были запрещены. На Западе в некоторых странах такого эмбарго вообще нет, а в большинстве - это 1-2 дня.

Мы проводили исследования относительно того, как влияют такие рейтинги. Оказалось, что половина людей эти рейтинги не читает. Половина из тех, кто читает, не очень их помнят. И только 5% респондентов говорят, что изменили свое мнение под влиянием рейтингов.

Мы проверяли людей и другими методами. Вывод таков: если речь идет о прохождении в парламент и есть большое отставание - 3%, а партия имеет 1%, то это действительно влияет, люди не хотят терять свой голос и хотят голосовать за тех, кто имеет шанс.

Относительно большой партии... Когда рейтинг партии начинает падать, это мобилизует ее электорат. А если в партии все в порядке, она идет с большим отрывом, то можно поехать на огород, сделать какие-то запланированные дела, и не надо полдня терять на поход к участку.

Беседовала Анна Ященко