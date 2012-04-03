Итальянские парламентарии просят об убежище для Авакова

Депутаты Итальянской Республики Джанни Вернетти и Бенедетто Делла Ведова в парламентском запросе к министру иностранных дел Джулио Терци, министру юстиции Паоле Северино и министру внутренних дел Аннамария Канчельери просят отказать в выдаче Украине Арсена Авакова, бывшего губернатора Харьковской области и представителя партии "Батьківщина".

Об этом сообщил УНИАН председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий со ссылкой на парламентское агентство AGENPARL.

Как известно, А.Аваков был арестован несколько дней назад в Фрозиноне, по просьбе украинских судебных органов и на основании ордера Интерпола.

Депутаты итальянского парламента попросили рассмотреть возможность предоставления политического убежища украинскому политику, если он об этом попросит.

Агентство также сообщает, что на прошлой неделе в Палате Депутатов состоялась встреча с дочерью бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко Евгенией, и на этой встрече все политические силы Италии осудили неправомерные аресты членов предыдущего правительства.

"Очевидно, что просьба украинской власти арестовать А.Авакова, увы, вписывается в список арестов, который постепенно увеличивается, из явных политических мотивов, начиная с той же Юлии Тимошенко", - цитирует агентство депутатов парламента.