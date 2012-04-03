Столовые ДУСи закупили для депутатов устрицы и шампанское «Вдова Клико»

Государственное предприятие Государственного управления делами по обслуживанию официальных мероприятий «Гарант-сервис» 15 марта по результатам тендера заключило ряд соглашений на снабжение в феврале-декабре 2012 года пищевых продуктов на общую сумму 9,16 млн. грн. Об этом со ссылкой на «Вестник государственных закупок» пишут «Наші гроші».

Продукты приобретены для столовых Госуправления делами (ДУС) по ул. Банковая, 11 та ул. Шелковичная, 1.

В частности по данным издания, приобретена рыбная продукция, в том числе живые лобстеры по 340 грн./кг, осетровая икра по 900 грн. за 113-грамовую баночку, живые устрицы, кликач по 480 грн./кг, и тому подобное.

Среди приобретенных вин шампанское «Вдова Клико» по 618 грн. за бутылку. Среди мясной продукции заказано баранье каре по 540 грн./кг., утиная печенка по 465 грн./кг.

Обычные продукты питания приобретены по ценам дешевле розничных сетей. Масло «Селянское» (72,5 %) будет стоить 53 грн./кг, минеральная вода «Боржоми» в стеклянных бутылках – 8,81 грн./кг, живой карп – 30 грн./кг, коньяк «Закарпатский» – 59,50 грн. за бутылку.

Стоит напомнить, что по данным газеты «Комсомольская правда в Украине» обед в столовой Верховной Рады депутатам обходится в 20-25 гривен.

Так в столовой салат из свежей капусты стоит 3,56 грн, салат картофельный с языком – 6,36, солянка домашняя – 8,80, сырники со сметаной и медом -11,46, корейка, запеченная с грибами и картофелем, – 24,39

Бризоль из курятины, фаршированный грибами - 14,74, рис отварной – 2,34, чай с сахаром -1,91, компот из смородины и вишен – 3,40, хлеб украинский – 0,30.

По словам инженер-технолога парламентской столовой Надежды Замковенко, депутаты любят блюда с языком, вареную вырезку или осетрину, жареную дорадо.