«Витину тысячу» первыми получат 80-летние

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов, председатель подкомитета по вопросам международной экономической политики Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Алексей Плотников, комментируя сообщение председателя правления «Ощадбанка» о том, что первый транш для выплат гражданам по вкладам Сбербанка СССР поступит уже в июне этого года, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«Хочу особенно акцентировать внимание на том, что в первую очередь речь идет о гражданах старшего возраста, о тех, кому исполнилось 80 лет. То есть, государство понимает, что именно эти граждане больше всего нуждаются в финансовой заботе, дополнительном денежном обеспечении», - отметил А.Плотников. «Выплаты сбережений прежде всего людям старшего возраста свидетельствуют о взвешенности и реалистичности социальной направленности этой акции», - заметил он.

Характеризуя механизмы реализации программы возвращения гражданам средств Сбербанка бывшего СССР, парламентарий сказал, что на подобном уровне эта инициатива осуществляется впервые в истории. «Относительно практической реализации – она достаточно реалистична, относительно самого факта – это заслуживает одобрительной оценку», - добавил он. «Потому что за все годы независимости ни разу не была решена эта проблема. И ни одно правительство не подходило к ее решению так комплексно, как предложено в инициативах Президента Украины», - отметил депутат.