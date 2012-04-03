«Витину тысячу» первыми получат 80-летние
Компенсации за утраченные сбережения бывшим вкладчикам Сбербанка СССР государство будет выплачивать в первую очередь людям, которым исполнилось 80 лет.
|Алексей Плотников
«Хочу особенно акцентировать внимание на том, что в первую очередь речь идет о гражданах старшего возраста, о тех, кому исполнилось 80 лет. То есть, государство понимает, что именно эти граждане больше всего нуждаются в финансовой заботе, дополнительном денежном обеспечении», - отметил А.Плотников. «Выплаты сбережений прежде всего людям старшего возраста свидетельствуют о взвешенности и реалистичности социальной направленности этой акции», - заметил он.
Характеризуя механизмы реализации программы возвращения гражданам средств Сбербанка бывшего СССР, парламентарий сказал, что на подобном уровне эта инициатива осуществляется впервые в истории. «Относительно практической реализации – она достаточно реалистична, относительно самого факта – это заслуживает одобрительной оценку», - добавил он. «Потому что за все годы независимости ни разу не была решена эта проблема. И ни одно правительство не подходило к ее решению так комплексно, как предложено в инициативах Президента Украины», - отметил депутат.