Двух чиновников-экологов поймали на взятке 100 тысяч
16:18, 02 апреля 2012Политика
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СБУ задержала за взятку в 100 тыс. грн. руководителя Государственной экологической инспекции на Волыни и его заместителя
Так, руководитель и его заместитель требовали у подчиненного им руководителя одного из подразделений инспекции 100 тыс. грн. взятки за неувольнение его от должности и в последующем обязали его ежемесячно передавать им по 70 тыс. грн., собранных в качестве взятки во время осуществления контроля в пункте пропуска через государственную границу.
28 марта правонарушители были задержаны во время получения взятки.
По материалам СБУ следователями Генеральной прокуратуры Украины в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
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