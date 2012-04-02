Двух чиновников-экологов поймали на взятке 100 тысяч

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что должностные лица наладили противоправную схему систематического вымогательства и получения взяток от руководителей структурных подразделений этого ведомства. Источником этих средств должны были быть поборы с предпринимателей на пунктах пропуска через государственную границу за проведение экологического и радиологического контроля при перевозке грузов.

Так, руководитель и его заместитель требовали у подчиненного им руководителя одного из подразделений инспекции 100 тыс. грн. взятки за неувольнение его от должности и в последующем обязали его ежемесячно передавать им по 70 тыс. грн., собранных в качестве взятки во время осуществления контроля в пункте пропуска через государственную границу.

28 марта правонарушители были задержаны во время получения взятки.

По материалам СБУ следователями Генеральной прокуратуры Украины в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.