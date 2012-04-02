Эксперт: Тимошенко выпустят за границу, но вряд ли пустят назад

Экс-премьера Юлию Тимошенко могут отпустить на лечение за границу. При этом ее вряд ли пустят назад в Украину, по крайней мере до осенних выборов в Верховную Раду.

Об этом "Главреду"сказал политолог, глава службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, комментируя решение генпрокурора Виктора Пшонкиразрешить лечение Тимошенко за пределами Качановской колонии.

"В случае выезда Юлии Тимошенко на лечение за границу, я не думаю, что власть пустит её назад. Тимошенко будет выражать своё желание вернуться в Украину, но до выборов, чтобы не допустить её участия в избирательной кампании, власть будет делать всё, чтобы она лечилась, лечилась, лечилась…", - сказал эксперт.

Небоженко считает, что лечение Тимошенко за границей сейчас становится действительно реальным. "С одной стороны, это позволяет снять с Украины обвинения в ущемлении лидера оппозиции. С другой стороны, разрешить сложившийся конфликт", - уверен эксперт.

При этом он обратил особое внимание на то, что "очень важно, кто будет осуществлять эту процедуру".

"Необходимо чтобы данным вопросом занимался кто-то из дипломатов, так как придется решать целый клубок процедурных и технологических проблем", - отметил Небоженко.

В связи с этим он выразил мнение, что вопросом отправки Тимошенко на лечение за границу мог бы заняться министр экономики Петр Порошенко, который совершает визиты на Запад.

В то же время, из собственных источников "Главреду" стало известно, что сегодня, 2 апреля, Петр Порошенко вылетел в Стокгольм для встречи с главой МИД Швеции Карлом Бильдтом. По данным издания, одной из ключевых тем встречи будет дальнейшая судьба Тимошенко.