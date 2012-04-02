Власенко о Лутковской: Это будет прокурор, а не защитник людей

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН выразил защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, народный депутат Украины Серий Власенко.

«На должность омбудсмана является кандидатом госпожа Лутковская, которая будет, наверное, защищать права людей так же, как она сейчас «защищает» права Тимошенко, предоставляя отписки Европейскому суду о выполнении этого решения от 15 марта. Меня сильно беспокоит, что мы получим омбудсмана, который будет прокурором для граждан Украины, а не защитником граждан Украины», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 15 марта на должность омбусдмана были выдвинуты две кандидатуры – Евгения Захарова, который набрал 134 голоса, и Валерии Лутковской, которую поддержали 212 депутатов. Таким образом, избрание Уполномоченного ВР по правам человека не состоялось.

Позже Е.Захаров заявил, что не будет повторно баллотироваться на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, и не исключил, что парламентская оппозиция выдвинет представителя международного женского правозащитного центра "Ла Страда – Украина" Екатерину Левченко на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.