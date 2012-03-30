Партия Меркель: Янукович должен прекратить все политические судебные процессы

Президент Украины Виктор Янукович должен прекратить все политические судебные процессы и гарантировать проведение демократических выборов.

Об этом говорится в обращении Генерального секретаря Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Хермана Грее по случаю съезда партии «Батькивщина», который проходит сегодня в Киеве.

«От имени Христианско-демократического союза Германии, который возглавляет Федеральный канцлер Ангела Меркель, а также от себя лично хочу искренне поздравить Вас по случаю Съезда Вашей партии», - сказал Х.Грее, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

«ХДС традиционно поддерживает тесные и дружественные отношения с Вашей партией как в рамках Европейской народной партии, так и в рамках двустороннего сотрудничества. Поэтому я с большой обеспокоенностью наблюдаю за отсутствием верховенства права в Вашей стране, и в этой связи следует вспомнить осуждение председателя Вашей партии», - сказал он.

Генеральный секретарь ХДС подчеркнул, что «процесс против Юлии Тимошенко является очевидно политически-мотивированным и не отвечает нормам верховенства права».

«Поэтому заключение Юлии Тимошенко являются неприемлемым», - отметил он.

«Существуют опасения, что Президент Янукович стремится положить конец интеграции Украины на запад. ХДС Германии решительно поддерживает украинские партии, входящие в состав ЕНП, и всю демократическую оппозицию Украины», - сказал Х.Грее.

«Особенно учитывая парламентские выборы осенью этого года, я требую от правительства Януковича прекратить все политические судебные процессы и гарантировать проведение выборов, которые будут отвечать стандартам демократии и верховенства права», - заявил Генеральный секретарь ХДС.

Он заверил, что его политическая сила и в дальнейшем внимательно будет наблюдать за событиями в Украине и будем «бороться за справедливое отношение к председателю партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко».

«Вы, в «Батькивщине», можете быть уверены, что в лице ХДС Вы имеете верного друга и надежного партнера, и мы и в дальнейшем охотно будем продолжать наше сотрудничество. Вы вносите бесспорный вклад в демократизацию Вашей страны. Я желаю Вам сил, выдержки и Божьего благословения в Вашей ценной работе, а также желаю Вашему съезду успеха и продуктивных результатов», - резюмировал Х.Грее.