Генеральный прокурор лично удивил докладчиков ПАCЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции содокладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мариэтта де Пурбе-Лундин.

«Мы были удивлены, когда генеральный прокурор собственноручно сделал для нас возможным то, что было невозможным длительное время перед этим, а именно - возможность посетить в СИЗО господина Луценко», - сказала М.Пурбе-Лундин.

Она отметила, что после встречи с Ю.Луценко у докладчиков создалось впечатление, что он находится в бодром настроении, разговаривал преимущественно о политических аспектах нынешней ситуации в Украине. При этом, по словам М.Пурбе-Лундин, Ю.Луценко обеспокоен состоянием своего здоровья.

В свою очередь, другая содокладчик Майлис Репс подчеркнула, что Украина оставалась единственным государством, которое не предоставляло возможности встретиться с заключенными. До сих пор «только такие сложные страны, как Россия и Азербайджан», не предоставляли представителям ПАСЕ такой возможности, добавила М.Репс.

Докладчики отметили, что удовлетворены возможностью встретиться с Ю.Луценко и надеются на встречу в будущем с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины проинформировали, что при содействии генерального прокурора Украины В.Пшонки содокладчикам Комитета ПАСЕ М.Пурбе-Лундин и М.Репс дано разрешение на свидание с Ю.Луценко, которое содержится в Киевском СИЗО.

По результатам встречи В.Пшонки с содокладчиками Комитета ПАСЕ, которая состоялась 28 марта, в соответствии с достигнутыми договоренностями, в тот же день в адрес Генеральной прокуратуры поступило письмо от Генерального секретаря ПАСЕ Войцеха Савицки с просьбой способствовать в организации встречи докладчиков ПАСЕ с Ю.Луценко.

Генеральная прокуратура Украины, в свою очередь, 28 марта направила соответствующее письмо в Апелляционный суд г. Киева с просьбой дать разрешение на свидание указанных лиц с Ю.Луценко.

Такое разрешение было дано, о чем суд соответствующим письмом проинформировал ГПУ и Киевский СИЗО.