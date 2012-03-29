В камере Тимошенко поставили третью кровать

Как передает корреспондент УНИАН, эту информацию сегодня подтвердил журналистам заместитель начальника Качановской исправительной колонии №54 – исполняющий обязанностей начальника колонии Игорь Колпащиков.

«Третья кровать стоит, но никого туда не подселяли. Комната - 37 квадратных метров. Из расчета необходимого для одного лица площади, там могут проживать до 6 чел.», - сказал И.Колпащиков.

На вопрос журналистов, планируется ли поселить в камеру, в которой содержится Ю.Тимошенко, еще одну заключенную, И.Колпащиков не дал конкретного ответа.

Как сообщал УНИАН, 26 марта защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Сергей Власенко заявил, что в камеру его подзащитной планируют подселить женщину, отбывающую наказание за умышленное убийство. В связи с этим С.Власенко выразил опасение за жизнь Ю.Тимошенко.

27 марта пресс-секретарь Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Юрий Чумак опроверг это заявление С.Власенко.