Власенко: В камеру Тимошенко могут подселить женщину, сидящую за убийство

В камеру экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Качановской исправительной колонии Харькова в ближайшее время могут подселить женщину, которая отбывает наказание за преднамеренное убийство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге под Качановской колонией заявил журналистам защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

Он заметил, что в камере Ю.Тимошенко уже разместили третью кровать.

«Несколько дней назад в камере Юлии Владимировны была поставлена третья кровать. В разговоре с сотрудниками колонии она была информирована о том, что, возможно, на эту кровать будет заселена очень интеллигентная, интеллектуальная и толерантная женщина, которая отбывает наказание за преднамеренное убийство», - сказал С.Власенко.

По мнению адвоката, жизни Ю.Тимошенко угрожает опасность.

По словам С.Власенко, неоказание медицинской помощи Ю.Тимошенко, невыполнение рекомендаций немецких врачей, предписаний Европейского суда по правам человека и размещение третьей кровати в камере – «все это свидетельствует, что власть не хочет видеть Тимошенко живой».

С.Власенко предположил, что судебный приговор женщины, которую планируют подселить к Ю.Тимошенко, может быть переписан, «чтобы все не выглядело так трагически».

По его словам, в камере Ю.Тимошенко продолжает вестись круглосуточное видеонаблюдение, однако не ведется запись происходящего в камере.

«Если, не дай Бог, что-то произойдет, то они будут говорить, что ничего не знают», - возмутился С.Власенко.

В Государственной пенитенциарной службе сейчас заявление С.Власенко не комментируют.