Азаров назначил дежурных министров на Пасху
12:51, 29 марта 2012Политика
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Кабинет министров Украины назначил дежурных министров на выходные дни 14-16 апреля.
Соответствующее распоряжение от 26 марта № 147-р размещено на Правительственном портале.
Согласно документу, с целью решения безотлагательных вопросов на 14 апреля дежурным назначен министр культуры Михаил Кулиняк, на 15 апреля – министр юстиции Александр Лавринович, на 16 апреля – вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис Колесников.
Кроме того, руководителю Секретариата Кабмина, руководителям министерств, других центральных органов исполнительной власти поручено установить дежурство руководящих работников на указанный период.
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