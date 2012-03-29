Азаров назначил дежурных министров на Пасху

Соответствующее распоряжение от 26 марта № 147-р размещено на Правительственном портале.

Согласно документу, с целью решения безотлагательных вопросов на 14 апреля дежурным назначен министр культуры Михаил Кулиняк, на 15 апреля – министр юстиции Александр Лавринович, на 16 апреля – вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис Колесников.

Кроме того, руководителю Секретариата Кабмина, руководителям министерств, других центральных органов исполнительной власти поручено установить дежурство руководящих работников на указанный период.