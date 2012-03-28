Более половины ВР хочет освобождения Тимошенко и Луценко

Более половины народных депутатов (56,5%) считают, что Украина должна выполнить решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 26 января в части освобождения бывших членов правительства Юлии Тимошенко и Юрия Луценко и предоставления им возможности на участие в будущих парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты опроса народных депутатов, проведенного Институтом Горшенина.

В частности, 49,3% депутатов высказались за однозначное выполнение решения ПАСЕ, «скорее, да» сказали 7,2%. Не считают, что Украине следует выполнять такое решение ПАСЕ, 32,3% парламентариев. Из них 17,8% избрали ответ «точно, нет», 14,5% - «скорее, нет». Затруднились ответить 11,2% депутатов.

Опрос был проведен 13-16 марта. Выборка исследования была разработана с учетом количественного состава фракций Верховной Рады Украины. В опросе приняли участие 152 депутата. Метод опроса – анкетное интервью. Погрешность данного исследования: ± 6,6%.